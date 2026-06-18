قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفراجة بأزمة إيلي واهي.. مهاجم كوت ديفوار يلحق بمواجهة ألمانيا في كأس العالم 2026
القبض على سايس يحصِل أموالا من سائقي الميكروباص بالسلام
جنوب أفريقيا تفرض التعادل على التشيك في كأس العالم 2026
رابح ماجر يوجه رسالة لحسام حسن بعد تعادل مصر مع بلجيكا: كن أكثر جرأة.. لديك فريق قادر على النجاح
هايدي الفضالي: أرفض حبس الأب بقضايا الأسرة.. لأنه يحوله من مربٍ لـ متهم
مصطفى بكري: المصريون شعروا بالغربة خلال حكم الإخوان.. و30 يونيو جاءت استجابة لمطالب شعبية
هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً
بسمة وهبة تحذر السيدات: مش عشان تحطي مونيكير يجيلك سرطان
حالة الطقس غدا.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق
هل الميت يعلم مكانه في الجنة أو النار قبل الوصول للقبر؟
كأس العالم 2026 | تشكيل مواجهة سويسرا والبوسنة والهرسك بالمونديال
نجاح باهر| أطباء مستشفى بنها ينتزعون سيخًا بطول 60 سم من جسد طفلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيدة تجمع بين زوجين.. أزهري يؤكد أن هذا من علامات الساعة

القرآن الكريم
القرآن الكريم
اخبار توك شو

أكد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، أن ما أُثير خلال الأيام الماضية بشأن سيدة تجمع بين زوجين يعد أمرًا غريبًا وغير مألوف في المجتمع، مشيرًا إلى أن التقارير المتداولة أفادت بأن السيدة بررت ذلك بحبها للطرفين.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه الواقعة تعكس حالة من ضعف الوازع الديني والتربية وقلة الوعي، موضحًا أن مثل هذه السلوكيات ترتبط بالابتعاد عن القيم الدينية والأخلاقية السليمة.

ولفت إلى أن هناك حديث لـ سيدنا رسول الله يتحدث عن ما يحدث حاليا وجمع سيدة لـ زوجين، موضحًا أن هذا الأمر من علامات آخر الزمان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سيأتي على الناس سنوات خداعات، يُصدَّق فيها الكاذب، ويُكذَّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة».

وأشار إلى أن المسلم مطالب بالتمسك بأوامر الله تعالى والالتزام بالقيم والمبادئ الدينية الصحيحة، مؤكدًا أن المرجعية الأساسية يجب أن تكون للشرع والقانون، بعيدًا عن أي أفكار أو ممارسات تخالف ثوابت المجتمع.

زوجين الأزهر الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

زيادة المرتبات والمعاشات2026

بشرى للملايين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026 رسميا

ترشيحاتنا

السرطان

تحذير.. علامات غير متوقعة تكشف عن الإصابة بالسرطان

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش؟.. وطرق التغلب على انخفاض ضغط الدم

كوسة باللحمة

طريقة عمل صينية كوسة باللحمة المفرومة

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد