رزقه الله البصيرة.. طالب بالأزهر يقهر الاكتئاب يحصد المركز الأول في تحدي القراءة

أعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة تحدي القراءة العربي، عن المراكز الثلاثة الأولى من ذوي الهمم على مستوى الأزهر الشريف، وجاء في المركز الأول: الطالب محمد الأمير زكريا رياض - بمعهد الدكتور طلعت السيد، بمنطقة القاهرة الأزهرية.

مشاركة محمد الأمير في تحدي القراءة العربي

وفي تصريح خاص لموقع صدى البلد، قال الطالب محمد الأمير، الطالب بالصف الأول الإعدادي الأزهري بمعهد الدكتور طلعت السيد، بمدينة نصر، إنه شارك في مبادرة تحدي القراءة العربي عن طريق المعهد، في فئة ذوي الهمم، وقدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على عنايته بذوي الهمم، وكذلك المعلمين في المعهد على توفيرهم الجو المناسب لذوي الهمم.

وأوضح محمد الأمير، أنه يحب الكتب الخاصة بالسير الذاتية والمتعلقة بالموارد البشرية، وشارك بالعديد من الكتب في مبادرة تحدي القراءة والذي حقق فيها إنجازا كبيرا وفاز بالمركز الأول على مستوى ذوي الهمم ويحلم أن يحقق المركز الأول على مستوى الوطن العربي.

وأضاف أن القراءة جعلتني أعرف معلومات أكثر مما أعرفها من الراديو، كاشفا عن الكتب التي تأثر بها خلال المسابقة، ومن بينها كتاب "اقهر الاكتئاب" لأن مؤلفه ثابر حتى يتخطي هذا الاكتئاب وهو ما جعلني أثابر ولا أستسلم حتى الوصول إلى النجاح

كما تأثرت بقصة عبد المطلب، جد رسول الله، الذي كان يحب النبي حبا جما ولا يتركه لأحد، كما تأثرت بكتاب "أنا مصطفى محمود" الذي يجعلك تتقرب أكثر إلى الله، وكذلك كتاب "وصايا الرسول" والذي يجمع وصايا الرسول قبل الممات.

وذكر أنه في البداية كان يعتمد على قراءة الكتب من خلال والدته، فكانت تقرأ له هي وشقيقه عبد اللطيف، وبدأنا في استخدام التطبيقات الناطقة يحول الكلمات المكتوبة إلى صوت.

وتابع عن قدوته في الحياة: رسول الله هو قدوتي في الحياة، وأتمنى أن أكون مثل الشيخ الحصري والشيخ النقشبندي، وأسجل القرآن بصوتي على قناة مصر قرآن كريم وأكون من أصوات إذاعة القرآن الكريم.

ممارسة رياضة السباحة

واستكمل محمد الأمير عن يومه: أستيقظ مبكرا وأحافظ على الصلوات في وقتها واأذهب إلى التمرين في السباحة وأنظم وقتي بين الدراسة والرياضة والقراءة.

وشاركت والدته الحديث قائلة: أنا وهو مكناش مصدقين إنه هيجيب مركز أول على مستوى الجمهورية، ولكن محمد عنده يقين بالله وكان دايما بيدعي ربنا إنه يحقق هذا الإنجاز.

وأكدت أن إدارة المعهد قدمت كل الدعم والعناية والرعاية لمحمد ابني ومتابعة دورية له على مستوى مراحل المبادرة

وخصت بالشكر كلا من: الأستاذ طارق مدير المعهد الإبتدائي، والدكتورة سماح شيخة المعهد الإبتدائي، والشيخ محمد شيخ المعهد الإعدادي، وموجهة المكتبات الأستاذة ميرفت، والأستاذة رشا فكري التي أول من اكتشفته وبثت الثقة فيه، والدكتور مصطفى سيبويه، مدرس اللغة العربية، الذي كرس وقته لتصحيح الاخطاء اللغوية خلال المسابقة.