كيف تغير حياتك في العام الهجري الجديد؟.. الشيخ السيد عرفة يقدم نصائح مهمة

وجه الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مجموعة من الرسائل التربوية والدينية المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدًا أنها تمثل بداية جديدة للتقرب إلى الله وإعادة تنظيم حياة الإنسان على أسس من الطاعة والاستقامة.

وأضاف السيد عرفة، خلال لقائه مع أحمد دياب وسارة مجدي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن بداية العام الهجري فرصة حقيقية لمراجعة النفس والعودة إلى الله، قائلًا إن على الإنسان أن يبدأ عهدًا جديدًا مع الطاعة، مثل المحافظة على الصلاة، وقراءة القرآن يوميًا ولو بقدر بسيط، قائلًا: "هقرأ كل يوم صفحة أو عشر سطور أو حتى آية"، موضحًا أن الاستمرارية في العمل الصالح هي الأهم.

وأوضح السيد عرفة، أن من أبرز الدروس المستفادة من الهجرة النبوية هو ترك المعاصي والذنوب، مستشهدًا بالحديث الشريف: "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه"، مشيرًا إلى أن الهجرة الحقيقية هي الانتقال من المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الوعي الديني.

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن الهجرة النبوية تعلم الإنسان أهمية التخطيط في حياته، لافتًا إلى أن الاعتماد على العشوائية في إدارة الوقت والحياة أمر غير صحيح، قائلًا إن الإنسان مسؤول عن وقته، وسيُسأل عنه أمام الله، قائلًا: "الساعة اللي عدت، اليوم اللي عدّى، استثمرتهم في إيه؟".

وأضاف أن اختيار الصديق يمثل أحد أهم عناصر النجاح في حياة الإنسان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"، موضحًا أن الصحبة الصالحة تؤثر في سلوك الإنسان وشخصيته، بينما الصحبة السيئة قد تؤدي إلى الانحراف.