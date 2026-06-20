رئيس منطقة الدقهلية يتابع امتحان الكيمياء للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية ..صور

تفقد الشيخ مصباح العريف، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، ، امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي بلجنة معهد بنين وفتيات بلقاس، ومعهد بنين وفتيات الستاموني.

واطمأن مدير عام المنطقة على انتظام أعمال اللجان ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا أهمية تهيئة المناخ المناسب للطالبات لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

كما شدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدقيقة من غرف العمليات المركزية والفرعية؛ لضمان انتظام سير الامتحانات بكفاءة وانضباط.