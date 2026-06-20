لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

رصد صباح البلد أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت،حيث شهد تراجعًا جديدًا، وسط حالة من المتابعة المستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة بعد انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أقل من 6 آلاف جنيه للمرة الأولى منذ فترة.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على حركة المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

عيار 21 يتراجع إلى 5980 جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5980 جنيهًا دون احتساب المصنعية والدمغة، بعد انخفاض قدره 10 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة.

ويعد عيار 21 المؤشر الأبرز لحركة سوق الذهب في مصر، نظرًا للإقبال الكبير عليه سواء في شراء المشغولات الذهبية أو الادخار.

أسعار الأعيرة المختلفة اليوم

شهدت مختلف الأعيرة استقرارًا نسبيًا عند مستوياتها المنخفضة، حيث سجل:

عيار 24 نحو 6834 جنيهًا للجرام.

عيار 21 نحو 5980 جنيهًا للجرام.

عيار 18 نحو 5125 جنيهًا للجرام.

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محل صاغة لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة المضافة على سعر الجرام.

الجنيه الذهب يفقد 80 جنيهًا

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 47 ألفًا و840 جنيهًا، منخفضًا بنحو 80 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة، في ظل استمرار الضغوط على أسعار المعدن النفيس.

ويُعد الجنيه الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار التي يقبل عليها المواطنون، خاصة في أوقات تقلبات الأسواق.

استقرار نسبي في السعر العالمي

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4251.64 دولار، وسط ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية الكبرى والمؤشرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب.

ويرى مراقبون أن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية واتجاهات أسعار الفائدة، إلى جانب حجم الطلب في الأسواق المحلية والعالمية.