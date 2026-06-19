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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد الهبوط الكبير.. هل حان وقت شراء الذهب؟

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد الرحمن سرحان

قال النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، إن التراجع الأخير في أسعار الذهب يعكس تغيرًا في توجهات الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد الرهانات على استمرار السياسات النقدية المتشددة من جانب البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفاض الذهب 

وأوضح أبو الشيخ ـ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ـ أن انخفاض الذهب لا يعني فقدانه لقيمته كملاذ آمن، لكنه يعكس حالة من إعادة التوازن في الأسواق بعد موجات ارتفاع قوية شهدها المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن قوة الدولار الأمريكي واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يدفعان بعض المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو الأدوات المالية ذات العائد، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار الذهب في المدى القصير.

سعر الذهب اليوم

وأشار إلى أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بالتحركات العالمية، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار قد يمثل فرصة لبعض المواطنين الراغبين في الادخار طويل الأجل، خاصة أن الذهب يظل أحد أهم الأصول القادرة على الحفاظ على القيمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأكد أبو الشيخ أن الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة متغيرات مهمة، أبرزها قرارات الفائدة الأمريكية، ومستويات التضخم العالمية، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وهي عوامل قادرة على تغيير اتجاه السوق صعودًا أو هبوطًا خلال فترة قصيرة.

وشدد على أن حالة التراجع الحالية لا تعني انتهاء جاذبية الذهب، وإنما تعكس دورة طبيعية للأسواق، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو اتخاذ قرارات استثمارية متسرعة استنادًا إلى التحركات اليومية للأسعار.

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