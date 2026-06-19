انخفاض تاريخي في الأسعار.. تحذير برلماني من المضاربة على الذهب

قال النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، إن أسعار الذهب خلال المرحلة الحالية تتحرك في نطاق شديد الحساسية؛ نتيجة التداخل بين العوامل الاقتصادية العالمية والتوترات السياسية التي تشهدها العديد من مناطق العالم، مؤكدًا أن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة.

أسعار الذهب

وأوضح النائب إيهاب إمام ـ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ـ أن الأسواق العالمية تترقب عن كثب قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الاستثمار بين الذهب والأوعية الادخارية الأخرى، مشيرًا إلى أن أي تغير في أسعار الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على حركة المعدن النفيس.

وأضاف عضو مجلس النواب أن استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية؛ يدفع شريحة كبيرة من المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وهو ما يدعم استقرار أسعاره عند مستويات مرتفعة نسبيًا رغم موجات التراجع المؤقتة.

سعر الذهب الآن

وأشار إلى أن السوق المصرية تتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى معدلات الطلب المحلي، موضحًا أن هذه العوامل تفسر التحركات السريعة التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النائب إيهاب إمام أن الذهب يظل من أفضل وسائل الادخار على المدى الطويل، لكنه يحتاج إلى قرارات شراء وبيع مدروسة بعيدًا عن ردود الأفعال السريعة أو المضاربات قصيرة الأجل، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بمسار السياسة النقدية العالمية ومستوى التوترات الإقليمية والدولية، متوقعًا استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب حتى تتضح الرؤية بشأن أسعار الفائدة واتجاهات الاقتصاد العالمي خلال الأشهر القادمة.