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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرطوبة تفرض سيطرتها.. الأرصاد تكشف أسباب زيادة الإحساس بالحرارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد مصر خلال هذه الفترة أجواءً شديدة الحرارة مصحوبة بارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، رغم أن المعدلات المسجلة لا تزال ضمن الحدود الطبيعية لهذا الوقت من العام. 

وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسباب الإحساس بالطقس الخانق، كما قدمت عددًا من الإرشادات للتعامل مع الأجواء الحارة، إلى جانب تحذيرات بشأن حالة البحر المتوسط خلال الأيام الحالية.

حالة الطقس اليوم

الرطوبة السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بالحرارة

أكد الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى معدلات للرطوبة خلال فصل الصيف، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حتى في ظل تسجيلها معدلاتها الطبيعية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية فوق القيم الفعلية المقاسة في الظل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة ضمن المعدلات الطبيعية

وأشار القياتي إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح حاليًا بين 35 و36 درجة مئوية، وهي معدلات طبيعية لهذا التوقيت من العام، إلا أن ارتفاع الرطوبة يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

وأضاف أن الإحساس بالحرارة يزداد خلال ساعات الليل أيضًا، إذ تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 23 و25 درجة مئوية، بينما تؤدي الرطوبة المرتفعة إلى شعور أكبر بالدفء خلال المساء.

حالة الطقس غدا

لا موجات شديدة الحرارة حتى الآن

وأكد نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد لم تتعرض حتى الآن لأي موجة شديدة الحرارة، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل، بمعدل درجة مئوية واحدة مقارنة بالقيم الحالية.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار

وقدم القياتي مجموعة من النصائح للتقليل من تأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، شملت التواجد في أماكن جيدة التهوية، والخروج إلى المناطق المفتوحة خلال ساعات المساء، واستخدام المراوح أو أجهزة التكييف، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، وارتداء غطاء للرأس والإكثار من شرب السوائل.

حالة الطقس غدا

تحذير من ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط

وفي سياق متصل، حذر القياتي من استمرار ارتفاع الأمواج على بعض شواطئ البحر المتوسط، داعيًا المواطنين والمصطافين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم النزول إلى البحر أو التعمق في المياه بالمناطق التي تشهد اضطرابًا في حركة الأمواج، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لأي مخاطر قد تنتج عن سوء الأحوال البحرية.

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