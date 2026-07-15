محافظ القاهرة يهنئ رئيس محكمة النقض بتولي منصبه الجديد

استقبل القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي حرص على الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، في إطار ما يجمع مؤسسات الدولة من تعاون وتقدير متبادل.

وخلال اللقاء أعرب رئيس محكمة النقض عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، وما تنبئ عنه من احترام متبادل بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يحقق الصالح العام ويخدم الوطن.

من جانبه، عبّر محافظ القاهرة عن خالص تهانيه للقاضي الجليل بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته القضائية.

وأكد محافظ القاهرة، أن القضاء المصري يمثل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون وصون الحقوق وتحقيق العدالة.