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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير المصري في لبنان: نساند مسار المفاوضات ونأمل بانسحاب إسرائيلي كامل

علاء موسى
علاء موسى
أ ش أ

أكد سفير مصر لدى لبنان علاء موسى أن مصر تتابع باهتمام مسار المفاوضات الجارية بشأن الوضع في جنوب لبنان، معرباً عن أمله في أن تفضي الجولة السادسة من المباحثات في روما إلى تفاهمات عملية بشأن آلية تنفيذ الاتفاقات على الأرض، ولا سيما ما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأوضح موسى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الاتفاق الإطاري الذي أُعلن عنه في واشنطن تضمن العديد من المبادئ والعناوين المهمة، إلا أن بعض البنود لم تنفذ بعد، وفي مقدمتها وقف التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار إلى وجود مشاورات حول ما يُعرف بـ"المناطق التجريبية"، مؤكداً أن هناك التزاماً إسرائيلياً بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مع ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذا الانسحاب.

وأضاف موسى أن جولة روما تتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن الزيارة ستشكل فرصة لطرح وجهة النظر اللبنانية والقضايا العالقة، وطلب دعم واشنطن للوصول إلى حلول تؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار لبنان، وانسحاب إسرائيل بشكل كامل، وبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها.

وشدد على أن مصر ملتزمة منذ فترة طويلة بدعم لبنان، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء عبر الاتصالات الثنائية مع بيروت أو من خلال التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكداً وجود تنسيق كامل ومستمر بين مصر والسعودية في هذا الإطار؛ بما يصب في مصلحة لبنان ويعزز موقفه التفاوضي.

ورأى سفير مصر أن انتخاب الرئيس جوزيف عون خلال عام 2025، وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام؛ شكلا بداية مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي والحاجة إلى تمكين الدولة اللبنانية من فرض سيطرتها على كامل أراضيها، بالتوازي مع استكمال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والقضائية.

وفي ما يتعلق بالمناطق التجريبية، أوضح موسى أنها تشكل نموذجاً أولياً يقوم على انسحاب إسرائيل من مناطق محددة مقابل تولي الجيش اللبناني مسئولية السيطرة عليها، معتبراً أن نجاح هذا النموذج ضروري لأنه قد يشكل مدخلاً لانسحاب إسرائيلي شامل وفق جدول زمني ومكاني واضح، وبرعاية وضمانة أمريكية.

وأكد أن المباحثات الجارية تركز على وضع خارطة طريق واضحة؛ تتضمن خطوات تنفيذية محددة، تشمل تحديد مناطق الانسحاب، والالتزامات اللبنانية المقابلة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بصورة كاملة، وصولاً إلى انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على الجنوب وكل لبنان.

علاء موسى مصر جنوب لبنان

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