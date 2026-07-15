تعليم دمياط تستعد لامتحانات الدور الثاني

عقد ياسـر عمـاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية، لمتابعة الترتيبات النهائية واستعدادات المديرية لانطلاق امتحانات الدور الثاني، والمقرر بدؤها يوم السبت المقبل، 18 يوليو، وفقاً للجداول المعلنة مسبقاً.

وفي مستهل الاجتماع، وجه "وكيل الوزارة" بضرورة تواجد مديري المدارس التي تضم لجان امتحانات الثانوية العامة أو من ينوب عنهم لتسلّم اللجان قبل إخلائها، وضمان استلام كتب المفاهيم، وتسوية السلف المالية، وتسليم العصا الإلكترونية لمندوب الإدارة، مع التأكد التام من خروج جميع الطلاب ومغادرتهم مقار اللجان بعد انتهاء الامتحان.

وبخصوص امتحانات الدور الثاني، أوضح "عماره" أن مظاريف الأسئلة ستوزع على المدارس يومياً في المواعيد المقررة ووفق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية. وحذر بشكل حاسم من اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، موجهاً بإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بصفة يومية أولاً بأول.

وفي سياق متصل، أشار "وكيل الوزارة" إلى الانتهاء من تجهيز امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً لإعداد وإرسال خطابات الندب للملاحظين، والمراقبين، ورؤساء اللجان لضمان انضباط سير المنظومة الامتحانية كاملة.