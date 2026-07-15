قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد يبحث آليات تعزيز النشاط الاستثماري مع رئيس الغرفة التجارية
يشمل بحيرات على مساحة ١٩٥ فدانا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا ٨
زوجة نتنياهو تطالب دولة الاحتلال بتوفير الحماية الأمنية لها لمدة 5 سنوات
استمرت 90 دقيقة.. أمريكا تعلن الإنتهاء من ضربات جديدة ضد جزيرة طنب الكبرى
على هامش زيارته للعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق مارينا 8
قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين المرتقبة.. تعرف على تاريخ المواجهات
رسميا.. حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز خلال 24 ساعة
حفظ شكوى زيزو ضد نادي الزمالك | تفاصيل
%80 من البن مغشوش.. مفاجأة صادمة لعشاق القهوة
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد
تجديد حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة لاتهامه بالاتجار في مخدر الآيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طولها 399 مترًا.. ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة METTE MAERSK.. شاهد

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

استقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات العملاقة METTE MAERSK التابعة للخط الملاحي العالمي ميرسك والتي ترفع علم الدنمارك، والتى تراكت على أحد أرصفة محطة الحاويات "تحيا مصر 1"، في تأكيد جديد على قدرة الميناء على استقبال والتعامل مع أحدث وأكبر سفن الحاويات العاملة على خطوط التجارة الدولية.


وتنتمي السفينة إلى فئة سفن الحاويات العملاقة، إذ يبلغ طولها 399 مترًا وعرضها 60 مترًا وغاطسها 16.10 مترًا، فيما تصل حمولتها الكلية إلى 194,849 طنًا، وقد تم تداول 4491 حاوية مكافئة من خلالها على أرصفة محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، بما يعكس حجم النشاط المتزايد داخل المحطة منذ بدء التشغيل التجريبي التجارى لها فى مطلع هذا العام، كما يعد دلالة على قدرة الميناء على التعامل بكفاءة مع السفن ذات الأحجام والحمولات الضخمة بما يتمتع به من منظومات تشغيلية متقدمة وحرفية مرشدين الهيئة وضباط الحركة و أطقم وحدات الخدمات البحرية  ورجال الرباط .
ومن جانبه أوضح اللواء بحرى طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن استقبال السفينة يأتى في ظل ما يشهده ميناء دمياط من طفرة تنموية غير مسبوقة عززت من قدراته التنافسية وجعلته أحد أهم الموانئ المحورية بمنطقة شرق البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي المتميز على خطوط الملاحة العالمية، وما يمتلكه من بنية تحتية متطورة تواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري.
وتُعد محطة الحاويات "تحيا مصر 1" إحدى الركائز الرئيسية لهذه المنظومة، حيث تمثل إضافة نوعية لقدرات الميناء التشغيلية بفضل ما تتمتع به من أرصفة حديثة وتجهيزات متطورة ومعدات عملاقة ونظم تشغيل ذكية، بما يمكنها من استقبال السفن العملاقة وإنجاز عمليات التداول بكفاءة عالية ومعدلات إنتاجية تنافس كبرى المحطات العالمية.
كما يواصل ميناء دمياط تنفيذ خططه الطموحة لتعزيز قدراته البحرية واستيعاب الأجيال المستقبلية من السفن العملاقة، من خلال مشروعات تطوير استراتيجية تشمل تطوير الأرصفة وبناء محطات جديدة وتعميق المجرى الملاحي و حوض الدوران ، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة الميناء . 
ويؤكد استقبال السفينة METTE MAERSK نجاح الجهود المستمرة لتطوير ميناء دمياط ورفع كفاءته التشغيلية، كما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها إمكاناته ومرافقه الحديثة لدى كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يدعم دوره في خدمة حركة التجارة الدولية ويعزز مكانته كأحد أهم الموانئ المحورية الرائدة في منطقة البحر المتوسط.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفينه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

ترشيحاتنا

أرشيفية

مسلم يتعرض للطعن في أمريكا.. و الشرطة: المتهم يريد قتل المسلمين

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية التعاون في تدريب العمالة المهاجرة

تيريزا ماي: العلاقات البريطانية-الأمريكية قادرة على تجاوز الخلافات مع ترامب

تيريزا ماي: العلاقات البريطانية-الأمريكية قادرة على تجاوز الخلافات مع ترامب

بالصور

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد