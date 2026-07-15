طولها 399 مترًا.. ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة METTE MAERSK.. شاهد

استقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات العملاقة METTE MAERSK التابعة للخط الملاحي العالمي ميرسك والتي ترفع علم الدنمارك، والتى تراكت على أحد أرصفة محطة الحاويات "تحيا مصر 1"، في تأكيد جديد على قدرة الميناء على استقبال والتعامل مع أحدث وأكبر سفن الحاويات العاملة على خطوط التجارة الدولية.



وتنتمي السفينة إلى فئة سفن الحاويات العملاقة، إذ يبلغ طولها 399 مترًا وعرضها 60 مترًا وغاطسها 16.10 مترًا، فيما تصل حمولتها الكلية إلى 194,849 طنًا، وقد تم تداول 4491 حاوية مكافئة من خلالها على أرصفة محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، بما يعكس حجم النشاط المتزايد داخل المحطة منذ بدء التشغيل التجريبي التجارى لها فى مطلع هذا العام، كما يعد دلالة على قدرة الميناء على التعامل بكفاءة مع السفن ذات الأحجام والحمولات الضخمة بما يتمتع به من منظومات تشغيلية متقدمة وحرفية مرشدين الهيئة وضباط الحركة و أطقم وحدات الخدمات البحرية ورجال الرباط .

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن استقبال السفينة يأتى في ظل ما يشهده ميناء دمياط من طفرة تنموية غير مسبوقة عززت من قدراته التنافسية وجعلته أحد أهم الموانئ المحورية بمنطقة شرق البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي المتميز على خطوط الملاحة العالمية، وما يمتلكه من بنية تحتية متطورة تواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري.

وتُعد محطة الحاويات "تحيا مصر 1" إحدى الركائز الرئيسية لهذه المنظومة، حيث تمثل إضافة نوعية لقدرات الميناء التشغيلية بفضل ما تتمتع به من أرصفة حديثة وتجهيزات متطورة ومعدات عملاقة ونظم تشغيل ذكية، بما يمكنها من استقبال السفن العملاقة وإنجاز عمليات التداول بكفاءة عالية ومعدلات إنتاجية تنافس كبرى المحطات العالمية.

كما يواصل ميناء دمياط تنفيذ خططه الطموحة لتعزيز قدراته البحرية واستيعاب الأجيال المستقبلية من السفن العملاقة، من خلال مشروعات تطوير استراتيجية تشمل تطوير الأرصفة وبناء محطات جديدة وتعميق المجرى الملاحي و حوض الدوران ، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة الميناء .

ويؤكد استقبال السفينة METTE MAERSK نجاح الجهود المستمرة لتطوير ميناء دمياط ورفع كفاءته التشغيلية، كما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها إمكاناته ومرافقه الحديثة لدى كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يدعم دوره في خدمة حركة التجارة الدولية ويعزز مكانته كأحد أهم الموانئ المحورية الرائدة في منطقة البحر المتوسط.