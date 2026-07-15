سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 15 يوليو 2026 بجميع البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنوك العاملة في مصر، إذ سجل في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، مع استمرار تباين الأسعار بصورة محدودة بين البنوك وفق آخر تحديث معلن في نهاية التعاملات.

ويتابع المواطنون والمستثمرون بصورة مستمرة أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، باعتبارها من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تؤثر في العديد من القطاعات، لذلك يقدم هذا التقرير أحدث أسعار الدولار المعلنة في البنوك المصرية وفق آخر تحديثات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026.

كم سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري؟

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن في ختام التعاملات.

ما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستويات ختام التعاملات.

ما سعر الدولار اليوم في بنك مصر؟

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث على شاشات البنك.

كم بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي CIB 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع، بحسب الأسعار المعلنة في نهاية التعاملات.

ما سعر الدولار اليوم في بنك فيصل؟

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك فيصل 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

كم سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، ليواصل استقراره مع ختام التعاملات.

ما سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد؟

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في المصرف المتحد 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، وفق أحدث الأسعار المعلنة.

كم بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية؟

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك.

ما سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر شراء وبيع بين الأسعار الواردة في تحديث اليوم.

كم سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني؟

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الكويت الوطني 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث معلن.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 على النحو الآتي:

البنك المركزي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع .

. البنك الأهلي المصري: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع .

. بنك مصر: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع .

. البنك التجاري الدولي CIB: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع .

. بنك فيصل: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع .

. بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع .

. المصرف المتحد: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع .

. بنك الإسكندرية: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع .

. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع .

. بنك الكويت الوطني: 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.

ويعكس آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 حالة من الاستقرار في غالبية البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في ختام التعاملات.