بيع وشراء.. سعر الدولار الآن في البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم في البنوك تذبذبا مابين الارتفاع والانخفاض، حيث شهد تراجعا طفيفا اليوم بعد موجة الارتفاع التي شهدها خلال الايام الماضية، ويهتم الجميع بمعرفة سعر الدولار الان في البنوك لما له من تأثير على كافة القطاعات.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، خلال تعاملات البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار الان في البنوك خلال التعاملات المسائية..

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

* 50.64 جنيه للشراء.

* 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

* 50.52 جنيه للشراء.

* 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

* 50.52 جنيه للشراء.

* 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

* 50.55 جنيه للشراء.

* 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

* 50.42 جنيه للشراء.

* 50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

* 50.40 جنيه للشراء.

* 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

* 50.47 جنيه للشراء.

* 50.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

* 50.53 جنيه للشراء.

* 50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار

كان الدولار قد صعد بنحو 1% خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مواصلا مكاسبه التي بدأت مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب خروج جانب من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهو ما زاد الضغوط على الجنيه المصري بعد فترة من التحسن النسبي.

ويتابع المتعاملون والمستهلكون تحركات سعر الصرف من كثب، نظراً لتأثيره المباشر في تكلفة الواردات وأسعار العديد من السلع والخدمات داخل السوق المحلية.

اتجاهات سعر الدولار في مصر

يترقب المتعاملون في السوق المحلية اتجاهات سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، في ظل متابعة تطورات الأسواق العالمية، وحركة الاستثمارات الأجنبية، وأثرها على سوق الصرف، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على معدلات التضخم وأسعار السلع المستوردة في مصر.