سعر الدولار اليوم في مصر.. تراجع جديد بعد قفزة الأيام الماضية

شهد سعر الدولار اليوم، الأربعاء 15 يوليو 2026، تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بعد الارتفاعات التي سجلها خلال اليومين الماضيين، إلا أنه رغم هذا التراجع الطفيف واصلت العملة الأمريكية التداول أعلى مستوى 50 جنيهًا.

يأتي ذلك بعدما تعرض الدولار لموجة هبوط كبيرة خلال الفترة الماضية دفعت سعره إلى مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ عدة أشهر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.64 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 50.49 جنيه للشراء، و50.59 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي إلى 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK) نحو 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.