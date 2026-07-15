"بيتكوين" تواصل مكاسبها مقتربة من 65 ألف دولار بدعم تباطؤ التضخم الأمريكي

ارتفعت عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتقترب من مستوى 65 ألف دولار، مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من توقعات الأسواق، مما خفف المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، رغم استمرار حالة الحذر بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصعدت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 3.7% لتسجل 64 ألفا و938.10 دولارا، بعدما لامست خلال التعاملات مستوى 65 ألفا و55 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 يونيو الماضي.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 5.8% إلى 1886.86 دولار، فيما صعدت إكس آر بي (XRP) بنسبة 3.8% إلى 1.11 دولار.

كما ارتفعت عملتا سولانا وكاردانو بنسبة 4.4% و3.6% على التوالي، فيما زادت بي إن بي (BNB) بنسبة 2%، وصعدت دوج كوين بنسبة 3%، وارتفعت عملة TRUMP$ بنحو 2.3%.

وجاءت المكاسب امتدادا لارتفاعات الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم بأكثر من توقعات الأسواق، الأمر الذي قلص المخاوف من إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.

ورغم ذلك، حدت حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية من مكاسب سوق العملات المشفرة، في ظل تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال شهادته أمام الكونجرس، التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، إلى جانب استمرار تصريحات مسؤولي البنك المركزي التي تميل إلى التشدد.



ويرى محللون أن أي ارتفاع جديد في معدلات التضخم، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، قد يعيد توقعات تشديد السياسة النقدية إلى الواجهة، وهو ما قد يضغط مجددا على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.



وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق متابعة تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الجانبين ضربات جديدة، وسط تحذيرات أمريكية باستمرار العمليات العسكرية إلى حين التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي أسهم في استمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.