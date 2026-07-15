نائب: لا إصلاح حقيقي للتعليم دون إنصاف معلمي الحصة

قال النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، إن نجاح أي خطة تستهدف تطوير منظومة التعليم يرتبط بشكل مباشر بتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدًا أن المعلم يظل العنصر الأهم في صناعة أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وأن أي إصلاح حقيقي يبدأ من توفير حياة كريمة واستقرار وظيفي له.

وقال بلتاجي، في تصريح صحفي له اليوم، إن معلمي الحصة قدموا نموذجًا مشرفًا في تحمل المسؤولية داخل المدارس، بعدما ساهموا في سد العجز في أعداد المعلمين لسنوات، وأدوا دورهم بكل إخلاص رغم ما يواجهونه من تحديات تتعلق بعدم الاستقرار الوظيفي وضعف الأوضاع المعيشية.

حل أزمة معلمي الحصة لم يعد يحتمل التأجيل

وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار هذا الملف دون حسم لا يتوافق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير التعليم، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات عملية لوضع آلية عادلة ومنصفة تضمن تسوية أوضاع معلمي الحصة، بما يحفظ حقوقهم ويحقق الاستقرار لهم، ويعزز من كفاءة المنظومة التعليمية.

توفير الأمان الوظيفي للمعلمين

وأوضح أن المعلم الذي يؤدي رسالته في بيئة مستقرة يكون أكثر قدرة على الإبداع والعطاء، لافتًا إلى أن توفير الأمان الوظيفي للمعلمين ينعكس بصورة مباشرة على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وجودة العملية التعليمية.

وأشار بلتاجي إلى أن تقدير المعلم يجب أن يترجم إلى سياسات وإجراءات واقعية، وليس مجرد شعارات، مؤكدًا أن الدولة تمتلك فرصة حقيقية لمعالجة هذا الملف بما يحقق العدالة لمعلمي الحصة ويعزز مسيرة إصلاح التعليم.

حل عاجل وشامل لملف معلمي الحصة

واكد انه تقدم بطلب احاطة بشأن ضرورة وضع حل عاجل وشامل لملف معلمي الحصة، وإنهاء معاناتهم الممتدة وتحقيق العدالة لهم وتعزيز مسيرة إصلاح التعليم خلال الفترة المقبلة.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن بناء الإنسان المصري يبدأ من الفصل الدراسي، وأن المعلم هو صانع الأجيال، ومن ثم فإن إنصافه والارتقاء بأوضاعه يمثلان خطوة أساسية نحو بناء منظومة تعليمية قوية قادرة على إعداد كوادر تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.