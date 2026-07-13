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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته العامة اليوم الاثنين في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

كما سيناقش مجموعة من الاتفاقيات الدولية الآتية:

١- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشر (١٩) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (٢٤٤).

٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (٢٠) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (٢٤٨).

مجلس النواب المستشار هشام بدوي الاتفاقيات الدولية النواب الجلسة العامة

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