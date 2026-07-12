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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

15 مستشفى و40 وحدة رعاية أولية.. دفعة جديدة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالي 2026 / 2027 والتي أقرها مجلس النواب خلال جلساته الماضية ، تعزيز خدمات الرعاية الصحية، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة الانتهاء من تنفيذ 15 مستشفى واستكمال 40 وحدة رعاية أولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة بالمحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة.

155 وحدة رعاية أولية

 

كما تشمل الخطة الانتهاء من تنفيذ 14 مستشفى و155 وحدة رعاية أولية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يعزز مستوى الخدمات الصحية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويرفع كفاءة المنشآت الطبية.

وتتضمن الخطة كذلك استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التوسع التدريجي لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.

وفي مجال خدمات الإسعاف، تستهدف الخطة شراء 200 سيارة إسعاف جديدة، ضمن برنامج يستهدف الوصول إلى ألف سيارة إسعاف، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الطوارئ، وسرعة الاستجابة للحوادث والحالات الحرجة، وتحسين جودة الخدمات الطبية العاجلة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية مجلس النواب مشروعات البنية التحتية الصحية الخدمات الطبية

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