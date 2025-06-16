وزير خارجية إيراني: العدوان الإسرائيلي على المنشآت النووية انتهاك صارخ للقوانين الدولية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ العدوان الإسرائيلي على المنشآت النووية انتهاك صارخ للقوانين الدولية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأكد عراقجي، أنّ الرد على العدوان الإسرائيلي حق مشروع ودفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي، مشيرًا، إلى أنّ العدوان الإسرائيلي جاء قبل يومين فقط من الجولة السادسة من مفاوضات مسقط.

وأوضح عراقجي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منشآت نووية ومناطق سكنية في إيران.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحذيرًا عاجلًا" لسكان طهران بمغادرة منطقة واسعة من طهران، عاصمة إيران، "فورًا".

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه على منصة إكس "في الساعات القادمة، سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، كما فعل في الأيام الأخيرة في جميع أنحاء طهران، لضرب البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني".