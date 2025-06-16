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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية.. خبير يقدم نصائح للتعافي السريع

إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع
إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع
أسماء عبد الحفيظ

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش اليوم الإثنين، انسحاب البطلة المصرية المتألقة نور الشربيني من بطولة العظماء الثمانية المقرر إقامتها يوم 25 يونيو الجاري في كندا، وذلك بسبب إصابة.

كانت نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا وحاملة لقب بطلة العالم لعدة مرات، تستعد بقوة لخوض هذا التحدي الكبير، إلا أن الإصابة فى الكتف حالة بينها وبين هذه البطولة وأهدافها الرياضية، وهذا جعلها تتخذ  قرار من أصعب القرارات على أبطال العالم فى كافة الرياضيات، وهو عدم مشاركتها فى البطولة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتها الصحية ومسيرتها الرياضية الطويلة.

إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع

وفي بيان رسمي أصدرته رابطة اللاعبين المحترفين، جاء فيه: انسحبت بطلة العالم والمصنفة الثانية عالميا نور الشربيني من نهائيات بطولة العظماء الثمانية المقبلة بسبب إصابة مستمرة في الكتف.

وتعد بطولة العظماء الثمانية واحدة من أقوى وأصعب البطولات في عالم الاسكواش، حيث يشارك فيها نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، وكان الجمهور ينتظر بشغف مشاهدة نور الشربيني وهي تنافس كبار اللعبة، خاصة بعد سلسلة من العروض المميزة التي قدمتها مؤخراً.

وفي هذا السياق، تحدث أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور وسام العويني، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، موضحًا بعض النصائح الهامة التي تساهم في التعافي السريع من إصابات الكتف لدى لاعبي الاسكواش:

نصائح أخصائي العلاج الطبيعي للتعافي السريع

إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع

الراحة وعدم الضغط على المفصل المصاب:
أهم خطوات التعافي هي تجنب أي أنشطة مرهقة قد تزيد من الالتهاب أو الألم.

العلاج الطبيعي المنتظم

يجب الخضوع لجلسات علاج طبيعي متخصصة لتقوية عضلات الكتف المحيطة وتحسين مرونة الأوتار.

إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع

تمارين الإطالة الخفيفة

بعد استشارة الطبيب، يمكن البدء بتمارين إطالة بسيطة للمساعدة في استعادة المدى الحركي.

التغذية السليمة

تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، والبروتينات، والفيتامينات، التي تساهم في تسريع التئام الأنسجة.

المتابعة الطبية الدقيقة

ضروري المتابعة المستمرة مع طبيب العظام وأخصائي العلاج الطبيعي لمراقبة تقدم الحالة وضبط برنامج التأهيل حسب الحاجة.

نور الشربيني الاسكواش عالم الاسكواش العالمي

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إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية.. خبير يقدم نصائح للتعافي السريع

إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع
إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع
إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع

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