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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تحضير فتة الكوارع في البيت بطعم لا ينسى

طريقة تحضير فتة الكوارع
طريقة تحضير فتة الكوارع
أسماء عبد الحفيظ

فتة الكوارع من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة والمحبوبة، خاصة في الأعياد والمناسبات، تجمع بين طعم الكوارع الغني والفتة المصرية التقليدية من أرز وخبز وصوص طماطم وثوم.

 إليك طريقة عمل فتة الكوارع بالتفصيل، للشيف فيفي عثمان.

مكونات طريقة عمل فتة الكوارع

طريقة تحضير فتة الكوارع

أولًا: لتحضير الكوارع

  • 2 كوارع مقطعة إلى أجزاء
  • 1 بصلة كبيرة مقطعة أرباع
  • 2 ورق لورا
  • 3 حبات قرنفل
  • 1 عود قرفة
  • 5 حبات حبهان هيل
  • 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ملح حسب الرغبة

ثانيًا: للفتة

  • 2 كوب أرز أبيض مطبوخ
  • 2 رغيف خبز بلدي مقطع ومحمص أو مقلي
  • 6 فصوص ثوم مفرومة
  • 1/4 كوب خل
  • 2 كوب عصير طماطم
  • سمن أو زبدة للتقلية

طريقة تحضير فتة الكوارع

طريقة تحضير فتة الكوارع

1. تحضير الكوارع:
اغسلي الكوارع جيدًا بالماء والخل والملح، ويمكن سلقها أول مرة في ماء مغلي لدقائق ثم التخلص من الماء للتخلص من الزفرة.

  • في قدر نظيف، ضعي الكوارع مع البصلة، التوابل ورق اللورا، الحبهان، القرنفل، القرفة، فلفل أسود، واغمريها بالماء.
  • اتركيها تغلي ثم خففي النار واتركيها حتى تنضج (من 2 إلى 3 ساعات حسب الحجم.

أضيفي الملح في آخر 10 دقائق من التسوية.

2. تحضير صوص الفتة الثومية الحمراء
في طاسة، ضعي ملعقة سمن ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

  • أضيفي الخل وقلبي جيدًا.
  • أضيفي عصير الطماطم ورشة ملح وفلفل، واتركيها تتسبك حتى تصبح ثقيلة القوام

تحضير الفتة
في طبق التقديم، ضعي طبقة من الخبز المحمص.

  • رشي القليل من شوربة الكوارع فوق الخبز ليطرى.
  • أضيفي طبقة من الأرز الأبيض.
  • أضيفي طبقة من صوص الثومية الحمراء.

4. التقديم
ضعي قطع الكوارع على وجه الطبق.

  • يمكن تقديم باقي الصوص أو الشوربة جانبًا حسب الرغبة.
  • يفضل تقديم الفتة ساخنة مع سلطة خضراء أو طحينة.

نصائح لنجاح فتة الكوارع 

  • يمكن إضافة عصرة ليمون على الشوربة أثناء الأكل لتعزيز الطعم.
  • إذا كنت تفضل فتة بيضاء بدون طماطم، يمكن حذف عصير الطماطم والاكتفاء بالثوم والخل فقط.
نصائح لنجاح فتة الكوارع المكونات لطريقة عمل فتة الكوارع فتة الكوارع الكوارع

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