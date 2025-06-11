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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الكوارع أبرز المصادر غير المتوقعة للكولاجين تعرف على القائمة

الكوارع
الكوارع
أسماء عبد الحفيظ

أطعمة تحتوي على الكولاجين، يفتش الكثير من الأشخاص عن أفضل الأطعمة التى تحتوي على  الكولاجين لما يجعل له فائدة كبيرة للبشرة والعظام، ولصحة الجسم ككل، تعتبر مادة الكولاجين مادة طبيعية يفرزها الجسم ولكن بعد عمر ال30 يحتاج الأشخاص إلى الحصول عليه من خلال عددة مصادر، أبرزها الطعام .

فى إطار هذا قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الكوارع تعتبر من أهم المصادر غير المتوقعة والغنية جدًا بالكولاجين، كما قدم أبرز المصادر للكولاجين وتشمل ما يلي:

أبرز المصادر غير المتوقعة للكولاجين

أبرز المصادر غير المتوقعة للكولاجين

الكوارع أرجل العجل أو الخروف

  • تعتبر من أغنى الأطعمة بالكولاجين الطبيعي لأن الأنسجة الضامة والغضاريف التي تحتويها مليئة ببروتين الكولاجين.
  • مفيدة لتحسين صحة البشرة، المفاصل، الأظافر والشعر.
  • تناول مرقة الكوارع أو الحساء المحضر منها يُطلق كمية كبيرة من الكولاجين سهل الامتصاص.
أبرز المصادر غير المتوقعة للكولاجين 

مرق العظام

  • عند طهي العظام لفترة طويلة مع الماء والخل، يتحلل الكولاجين إلى جيلاتين غني بالأحماض الأمينية الضرورية لصحة البشرة والمفاصل.

جلود الأسماك والأسماك كاملة العظم

  • خاصة أنواع مثل السلمون والسردين.
  • تحتوي جلود الأسماك على كولاجين بحري سهل الامتصاص.

البيض خاصة غشاء قشرة البيض الداخلية

غشاء البيض الداخلي يحتوي على نوع من الكولاجين، بالإضافة إلى عناصر داعمة مثل الهيالورونيك أسيد والغلوكوزامين.

أبرز المصادر غير المتوقعة للكولاجين

الدواجن الجلد والغضاريف

الدواجن الجلد والغضاريف، جلد الدجاج، الرقبة، وأرجل الدجاج تحتوي على نسبة مرتفعة من الكولاجين.

الأطعمة الغنية بفيتامين C محفز لإنتاج الكولاجين

الأطعمة الغنية بفيتامين C محفز لإنتاج الكولاجين، مثل البرتقال، الكيوي، الفراولة، الفلفل الرومي، فهي لا تحتوي على الكولاجين ولكنها ضرورية لتحفيز الجسم على إنتاجه.

 ملحوظة هامة:
أعلم أن تناول هذه المصادر لا يضمن امتصاص الكولاجين بالكامل بنفس صورته، ولكن الجسم يكسره إلى أحماض أمينية ليعيد تصنيع الكولاجين حسب حاجته.

مرق العظام الكولاجين أبرز المصادر غير المتوقعة للكولاجين الكوارع غشاء البيض

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