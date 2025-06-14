طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش الأصلي المقرمش زي المحلات بالخطوات البسيطة، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.
مكونات عمل بلح الشام
لعجينة بلح الشام:
- 1 كوب دقيق أبيض (منخول)
- 1 كوب ماء
- 2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة
- 1 ملعقة صغيرة سكر
- رشة ملح
- 3 بيضات (متوسطة الحجم، بحرارة الغرفة)
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 1 ملعقة صغيرة نشا (اختياري لقرمشة إضافية)
- للشربات (القطر):
- 2 كوب سكر
- 1 كوب ماء
- نصف ليمونة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد (حسب الرغبة)
للقلي:
زيت غزير نباتي
طريقة عمل بلح الشام
أولاً: تجهيز الشربات القطر
- ضعي الماء والسكر في قدر على النار حتى يغلي.
- أضيفي عصير نصف ليمونة واتركيه يغلي 8-10 دقائق حتى يصبح قوامه ثقيل قليلاً.
- أطفئي النار وأضيفي الفانيليا أو ماء الورد.
- اتركيه يبرد تماماً قبل استخدامه.
- ملحوظة مهمة: يجب أن يكون الشربات باردًا تمامًا عند إضافة بلح الشام الساخن ليظل مقرمشًا.
ثانياً: تحضير عجينة بلح الشام
- في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء، الزبدة، السكر، والملح حتى تذوب الزبدة تمامًا ويبدأ الخليط في الغليان.
- أضيفي الدقيق والنشا دفعة واحدة، وقلّبي بسرعة بمعلقة خشب حتى تتكون عجينة متماسكة وتنفصل عن جوانب القدر.
- استمري في التقليب على نار هادئة حوالي دقيقة لتجفيف العجينة قليلًا.
- انقلي العجينة لوعاء واتركيها تبرد تماماً (حوالي 10-15 دقيقة).
- بعد أن تبرد، أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق جيدًا بعد كل بيضة حتى تختلط بالكامل.
- أضيفي الفانيليا واخلطي حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة قابلة للتشكيل.
ثالثاً: القلي
- ضعي العجينة في كيس حلواني مع قمع مسنن.
- سخني الزيت جيدًا على نار متوسطة.
- اضغطي العجينة في الزيت وقطعيها بطرف المقص بحجم مناسب.
- خففي النار قليلًا بعد إدخال القطع، وقلّبيها حتى تحصلي على لون ذهبي موحد.
- اخرجي بلح الشام وصفيه من الزيت.
رابعاً: التشريب
- مباشرة بعد تصفية بلح الشام من الزيت، ضعيه في الشربات البارد لبضع دقائق.
- ارفعيه من الشربات وصفيه جيداً.
نصائح لنجاح بلح الشام المقرمش
- لا تضيفي البيض إلا بعد أن تبرد العجينة تماماً.
- الزيت يجب أن يكون حار في البداية، ثم تخففي الحرارة حتى ينضج من الداخل.
- لا تتركيه طويلاً في الشربات حتى لا يفقد القرمشة.