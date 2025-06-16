نجم النصر السعودي يعلن رغبته في اعتناق الإسلام

أبدى البرازيلي إلتون خوسيه نجم نادي النصر السعودي، رغبته في اعتناق الدين الإسلامي.

وقال خوسيه في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية: "أقرأ يوميًا لأفهم كل شيء عن القرآن الكريم، أرغب في اعتناق الإسلام ولكن هذا لم يحدث بعد”.

وأضاف: "لأكون صريحًا معك، أنا خائف من ردود الأفعال وفقدان وظيفتي، يجب أن يتم اتخاذ القرار بهدوء والتفكير مليًا، الله يعلم كل شيء، سيكون أمرا مثاليًا إذا وفرت لي السعودية مناخًا مناسبًا لاعتناق الإسلام".

رونالدو يحسم مصيره مع النصر السعودي

في سياق آخر، حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل حول مستقبله، مؤكداً أنه سيبقى في نادي النصر السعودي، الموسم المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع النادي السعودي في 30 يونيو المقبل، دون التوصل لاتفاق رسمي حول التجديد حتى الآن.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية عقب تتويجه مع منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي: "المستقبل؟ لن يتغير شيء، النصر؟ نعم".

وتابع: "الفوز للبرتغال دائمًا ما يكون مميزًا، فزتُ بالعديد من الألقاب مع الأندية، لكن لا شيء يضاهي الفوز للبرتغال، إنه شعورٌ بالدموع، وأداءٌ للواجب، وفرحةٌ كبيرة".

كانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، زعمت أن كريستيانو رونالدو، سيغادر النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي.