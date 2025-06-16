شاهد محمد صلاح يقضى إجازته على البحر

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى صورة له خلال الإجازة .

وظهر المصرى محمد صلاح في صورة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو أمام البحر وأشار إلى عيد ميلاده برقم ٣٣ .



في سياق متصل، احتفلت مصممة الأزياء رباب صلاح، شقيقة النجم العالمي محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ33، اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من يونيو.

وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”: "Happy birthday y habiby ، يارب سنين كتير في سعادة ونجاح وراحة بال، ربنا يحميك ويحفظك وربنا يخليك لينا ولبناتك وتفرح بنجاحك دايما يا حبيبي.. love you”.

وجدد ليفربول عقد محمد صلاح لمدة موسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2027 بحسب ما أعلن الريدز، أبريل الماضي.

وكان عقد صلاح البالغ من العمر 32 عاما، ينتهي في ختام الموسم الماضي.