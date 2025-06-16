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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تتدخل الصين وروسيا في الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟.. عبد المنعم سعيد يكشف

ايران
ايران
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي الكبير، أن موقف كل من روسيا والصين من الحرب بين إيران وإسرائيل "صفر"، موضحًا أن الصين لن تتدخل في أي حرب؛ إلا إذا تأثرت بشكل مباشر، وقد تكتفي فقط بإرسال السلاح، بينما روسيا مشغولة حاليًا بالحرب في أوكرانيا.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على ضرب إيران في هذا التوقيت، رغم ادعائه بأنه "بطل للسلام"، مؤكدًا أن ترامب كاذب ولا يكف عن الكذب.

وأضاف أن تصريحات ترامب مجرد كلمات فارغة، وأن قاعدته الانتخابية تقوم على الكلام فقط، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة شريك فعلي في الحرب وشاركت في خطة الخداع، وأن ترامب يدعم إسرائيل لإذلال دول المنطقة.

وأوضح أن إسرائيل لم تكن لتهاجم بهذا الشكل إلا بعد حصولها على موافقة أمريكية، مؤكدًا أن أمريكا سترتكب في نظر التاريخ أخطاء كبيرة في الشرق الأوسط، معتبرًا أن القضية الفلسطينية هي الخاسر الأكبر من هذا التصعيد لأنها تم تهميشها في ظل الحرب الإيرانية.

وشدد على أن إيران تُعد دولة وطنية حقيقية، ولديها طبقة تعليمية كبيرة، وفي حالة الحرب؛ يتوحد الناس حول النظام، مستشهدًا بما حدث في مصر خلال حرب الاستنزاف من التفاف شعبي كبير لم يحدث من قبل.

واعتبر أن ما يحدث في المنطقة، هو نتيجة طبيعية لما حدث في 7 أكتوبر، لافتًا إلى إمكانية حدوث مفاجآت كبرى، من بينها انقلاب في الرأي العام الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل وإيران لديهما قدرات على الصمود.

وأكد أن اغتيال المرشد الإيراني سيكون ضربة قوية للنظام، لكن إيران تملك قدرة على الإحلال والتغيير بسرعة، مضيفًا أن طهران سترد بقوة لأنها حصلت على صواريخ من دول داعمة.

روسيا والصين إيران وإسرائيل صفر

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