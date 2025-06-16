إيران تحذر مواطنيها من هجوم سيبراني يخترق الهواتف

تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلية بهجوم سيبراني على الدولة الإيرانية في محاولة لاختراق الهواتف الشخصية،وحذرت الدولة الإيرانية صباح اليوم الإثنين من الحرب السيبرانية التي تشنها إسرائيل.

وأشارت السُلطات الإيرانية بإن إسرائيل استخدمت نفس الأسلوب قبل اغتيال إسماعيل هنية رئيس حماس داخل الدولة الإيرانية،وقامت طهران بالفترة الأخيرة بقطع الإنترنت عن الدولة الإيرانية لمنع الاختراقات الإسرائيلية الإلكترونية.

لكن دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على خط الحرب الإسرائيلية الإيرانية مُعلنا توفير خدمة الإنترنت الفضائي إلى الإيرانيين عبر الأقمار الصناعية ستارلينك بالوقت الحالي وهو ما يمكن إسرائيل في ذات الإتجاه من القيام بهجمات سيبرانية.