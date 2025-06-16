التعليم العالي: مجلة Nature تحتفي بالبروفيسور المصري صلاح عبية

نشرت مجلة Nature في تقدير عالمي مستحق، – وهي إحدى أبرز المجلات العلمية في العالم – تقريرًا موسعًا حول البروفيسور المصري صلاح عبية، مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل، ضمن سلسلتها العالمية "روّاد صنعوا تحولًا في مسيرة العلم"، التي تُسلّط الضوء على النماذج القيادية المؤثرة في مختلف المجالات العلمية.

يُبرز التقرير مساهمات البروفيسور صلاح عبية في مجال الفوتونيات، وهو من التخصصات الدقيقة والمتقدمة في العلوم البصرية، إلى جانب دوره الريادي في تمكين المرأة الأفريقية في البحث العلمي، وتعزيز العدالة النوعية عبر مبادرات علمية ومجتمعية مبتكرة.

ويُعد هذا التكريم العالمي شهادة جديدة على المكانة التي يحظى بها العلماء المصريين