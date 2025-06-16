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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الغريبة المغربية.. حلوى الأصالة والبساطة في كل لقمة

طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية
أسماء عبد الحفيظ

الغريبة المغربية، تشتهر دولة المغرب وربات المنزل بأتقان عمل أشهر الحلويات، فقط تحتل الحلويات مكانة خاصة في قلوب المغاربة وعشاق المذاق الشرقي حول العالم، ومن بين هذه الحلويات، تجئ الغريبة المغربية، التى تُقدم في المناسبات والأعياد، وترافق فناجين الشاي المغربي بالنعناع في جلسات الأصدقاء والعائلة.

طريقة عمل الغريبة المغربية

تقدم الشيف بديعة محمد المغربية طريقة تحضير الغريبة المغربية في منزلك بكل سهولة ونجاح.

المكونات لطريقة عمل الغريبة المغربية

طريقة عمل الغريبة المغربية
  • 3 أكواب دقيق أبيض منخول
  • 1 كوب سكر بودرة
  • 1 كوب زبدة طرية بحرارة الغرفة (يمكن استخدام السمن البلدي لمذاق تقليدي أكثر)
  • نصف كوب زيت نباتي
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا
  • رشة ملح

للتزيين: لوز أو سمسم حسب الرغبة

طريقة عمل الغريبة المغربية 

طريقة عمل الغريبة المغربية

تحضير العجينة:

  • في وعاء عميق، اخفقي الزبدة مع السكر البودرة جيدًا حتى تحصلي على خليط كريمي ناعم.
  • أضيفي الزيت والفانيليا واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.

إضافة الدقيق:

أضيفي الدقيق تدريجيًا مع رشة الملح مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على عجينة لينة متماسكة لا تلتصق باليد.

تشكيل الغريبة:

  • قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.
  • رتبي الكرات على صينية الفرن المبطنة بورق الخبز مع ترك مسافات بينها.
  • زيني كل كرة بحبة لوز أو رشة من السمسم حسب الرغبة.
طريقة عمل الغريبة المغربية

الخبز:

  • سخني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية.
  • اخبزي الغريبة لمدة 12 إلى 15 دقيقة أو حتى تبدأ أطرافها بالاحمرار الخفيف.
    ملاحظة: لا تتركيها حتى يصبح لونها ذهبياً غامقاً حتى لا تفقد هشاشتها.

التبريد والتقديم:

  • أخرجي الغريبة من الفرن واتركيها تبرد تماماً قبل نقلها أو تقديمها حتى لا تتكسر.
  • قدميها مع الشاي المغربي أو القهوة واستمتعي بالمذاق الأصيل.

نصائح لنجاح الغريبة المغربية:

  • احرصي على أن تكون الزبدة بحرارة الغرفة لتسهيل خفقها مع السكر.
  • لا تبالغي في العجن بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الغريبة قاسية.
  • التبريد بعد الخبز ضروري للحصول على قوام هش ومتماسك.

بهذه الخطوات البسيطة يمكنك إعداد واحدة من ألذ وأرقى الحلويات المغربية في منزلك بسهولة، والاستمتاع بطعمها مع عائلتك وأصدقائك في كل الأوقات.
 

طريقة عمل الغريبة المغربية الغريبة الغريبة المغربية عمل الغريبة المغربية

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طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية
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