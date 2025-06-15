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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مرض غريب.. أضرار الإفراط في تناول الموز

الموز
الموز
نهى هجرس

يُخفف الموز من مشاكل الهضم ويُحافظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة، ولكن هل يجب الإفراط في تناوله مرة واحدة؟

أضرار الإفراط في تناول الموز 

- صداع نصفي

يحتوي الموز، خاصةً إذا لم يُقشّر جيدًا، على مادة التيرامين، وهي مادة تُحفّز الصداع النصفي فورًا، يُطلق على التيرامين اسم أحادي الأمين نظرًا لطريقة تركيبه، يوجد داخل أجسامنا إنزيم يُسمى أكسيداز أحادي الأمين (MAO) يُحلل أحادي الأمين مثل التيرامين.

يُساعد هذا الإنزيم على التعامل مع التيرامين، لذلك، إذا كنت تعاني من الصداع النصفي ولم يكن جسمك يحتوي على ما يكفي من أكسيداز أحادي الأمين، فقد يُسبب لك تناول الأطعمة التي تحتوي على التيرامين الصداع

- زيادة الوزن

تناول كمية معتدلة من الموز مفيد لصحتك ولأهدافك في إنقاص الوزن، ومع ذلك، يُقال إن الموز غني بالسعرات الحرارية، لذلك، فبينما يُساعد على تخفيف الجوع، إلا أنه في الوقت نفسه يُصبح سببًا رئيسيًا لزيادة الوزن، مع أنه لا يوجد عدد محدد من الموز يُنصح بتناوله يوميًا، يُقال إن تناول موزة أو موزتين يوميًا كافٍ

- مشاكل المعدة

يحتوي الموز على ألياف قابلة للذوبان، وفركتوز، وكميات أكبر من الكربوهيدرات، وكميات قليلة من الماء، لذلك، قد يؤدي الإفراط في تناول الموز إلى الإمساك ومشاكل في المعدة

المصدر health 

الموز فوائد الموز أضرار الموز الصداع النصفي

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