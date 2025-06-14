10 حاجات لازم تبعديها عن البوتجاز .. ممكن تسبب حريق فى المطبخ

يبدو محيط البوتجاز مكانًا مناسبًا لوضع الأدوات التي تُستخدم يوميًا أثناء الطهي، لكن الحقيقة أن الحرارة المنبعثة منه قد تُشكل خطرًا حقيقيًا على بعض المواد والأدوات، بل وتعرضكِ لخطر الحريق دون أن تدري.
أشياء لا يجب تخزينها بجوار البوتجاز في مطبخك
وحذر من تخزين بعض العناصر الشائعة بالقرب من الموقد، نظرًا لتأثرها السلبي بدرجات الحرارة العالية، سواء من حيث التلف أو القابلية للاشتعال، وفقا لما نشر في موقع Real Simple، وإليكِ القائمة الكاملة:
ـ زيوت الطهي:
سواء كان زيت الزيتون أو الزيوت النباتية الأخرى، فهي تتلف سريعًا عند تعرضها للحرارة، ما يفقدها نكهتها ويزيد من خطر اشتعالها.
ـ التوابل:
الاحتفاظ بها بجانب الموقد يسهّل استخدامها، لكن الحرارة والرطوبة تؤدي إلى فقدان نكهتها المميزة وتكتلها داخل العبوات.
ـ المناشف الورقية:
سريعة الاشتعال، وقد تتسبب رشة زيت ساخن واحدة في كارثة. يفضل تخزينها بعيدًا عن اللهب.
ـ الأجهزة الإلكترونية:
الحرارة قد تُلحق ضررًا دائمًا بالمكونات الداخلية للهواتف أو السماعات الذكية، مما يقلل من عمرها الافتراضي.
ـ الخضراوات القابلة للتلف:
البطاطس، البصل، والثوم تحتاج بيئة باردة وجافة. حرارة الموقد تُسرّع تلفها وتُغيّر طعمها.
ـ مواد التنظيف:
قد تبدو في متناول اليد، لكنها تحتوي غالبًا على مواد قابلة للاشتعال أو تُطلق أبخرة ضارة عند تسخينها.
ـ المعلبات:
رغم أنها لا تحتاج لتبريد، إلا أن حرارة الموقد تؤثر سلبًا على جودة محتواها، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.
ـ الخل:
يُفقد طعمه ويتحول لمذاق غير محبب إذا تعرض للحرارة لفترة طويلة.
ـ مناشف الأطباق وقفازات الفرن:
رغم ضرورتهما أثناء الطهي، إلا أن تركهما مكشوفين قرب الموقد خطر. يُفضّل تخزينهما في درج قريب لتجنب الاشتعال.
ـ الأدوات الخشبية أو البلاستيكية:
هذه المواد تتأثر سريعًا بالحرارة؛ قد تذوب أو تشتعل أو تتشوه، لذا يُنصح بإبعادها عن اللهب تمامًا.
وفي النهاية عليك بالحرص دائمًا على تنظيم مطبخك بطريقة آمنة، فالأدوات التي تسهّل الطهي قد تصبح مصدر خطر إذا لم تُخزن في المكان المناسب.