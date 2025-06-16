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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يشارك في المنتدى الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنجولا

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية
نهلة الشربيني

شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في المنتدى الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي عُقد في لواندا، أنجولا، خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو 2025.

تجربة مصر الرائدة في تأسيس مدينة فضائية متكاملة

وخلال المنتدى، استعرض  الدكتور شريف صدقي تجربة مصر الرائدة في تأسيس مدينة فضائية متكاملة، والتي تهدف إلى تمكين تصميم، وتصنيع، وتكامل، واختبار الأقمار الصناعية. كما أشار إلى تأسيس منطقة تكنولوجية متطورة ضمن المدينة الفضائية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، ومنحها مزايا تنافسية، منها على سبيل المثال لا الحصر الإعفاء من الرسوم الجمركية. 

كما أشار سيادته الي استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية داخل المدينة الفضائية مما يشكل عاملًا إضافيًا لتحفيز تكنولوجيا  الفضاء.

وقد أكد الدكتور/ صدقي على الأهمية القصوى للتعاون متعدد الأطراف في تنمية قدرات القارة الأفريقية في مجال تكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في هذا المجال من خلال تدريب أكثر من 70 مهندس من 34 دولة أفريقية.

وعلى هامش المنتدى حضر الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية افتتاح مركز جيوداتا والذي يعد أول مبادرة شراكة في أنجولا بين القطاع العام والقطاع الخاص.كما إلتقى صدقى بعدد من ممثلي دولة زامبيا تم أثناءه القاء الضوء على قطاعات متعددة أهمها قطاع الصحة.

كذلك الإجتماع مع وزير الإتصالات والتكنولوجيا بحكومة أنجولا السيد / ماريو اوليفيرا ،حيث مناقشة إمكانية تكامل مركز البيانات الجغرافية مع وكالة الفضاء المصرية.كما تم الإجتماع مع نائب رئيس شركة أير باص الفرنسية،وكذلك مناقشة إمكانية استفادة أنجولا من تجربة مصر في إنشاء مدينة فضائية متكاملة تمكن من توطين صناعة الأقمار الصناعية على غرار المدينة الفضائيه المصريه من خلال الإجتماع مع الدكتور/ زولانا جواو ، مدير عام مكتب إدارة برنامج الفضاء الأنجولي.

تأتي مشاركة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لتؤكد اهتمام مصر الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات الفضاء والتكنولوجيا المرتبطة بها، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية والعالمية.

يهدف المنتدى إلى تعزيز النقاش حول موضوعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، الحالية والمستقبلية، وتسهيل التواصل بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص. شهد المنتدى حضورًا لافتًا، حيث بلغ عدد الزوار ما يقرب من 20 ألف زائر، بالإضافة إلى مشاركة 195 شركة أنغولية متخصصة في مجالات الاتصالات الفضائية، والذكاء الاصطناعي، والإنترنت، والتعلم الرقمي. هذا الحضور والمشاركة يؤكدان الأهمية المتزايدة لهذا الحدث في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء الأفريقية وكالة الفضاء

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