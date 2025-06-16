حلمى النمنم: استهداف المرشد الإيراني ليس مستبعدا.. وطهران بموقف حساس أمنيا وعسكريا

حذر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، من خطورة التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن القيادات الإيرانية لم تتعامل بوعي كافٍ مع التحذيرات المسبقة، ما يضع طهران في موقف حساس أمنيا وعسكريا.



وأوضح "النمنم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الإثنين، أن قرار روسيا وقف الطيران المدني حتى 26 يونيو؛ يشير إلى أن موسكو تدرك تماما جدية التصعيد، في وقتٍ لا تملك فيه إيران حدودا برية آمنة، ما يُبقيها عرضة لضربات متكررة ضمن حرب استنزاف طويلة الأمد، لا يُتوقع أن تُحسم خلال يوم أو اثنين.



وأشار إلى أن غياب العمق الاستراتيجي لإسرائيل يجعلها عرضة لهجمات باستخدام المسيرات أو الصواريخ الفرط صوتية، وهو ما تستغله إيران في الردود التي تقوم بها، مستفيدة من هيبتها العسكرية والإقليمية.



وتابع النمنم قائلا، بالتأكيد أن لدى إسرائيل ما وصفه بـ"بنك أهداف واسع داخل إيران"، لم تنتهِ منه بعد، مشيرا إلى أن استهداف المرشد الإيراني ليس مستبعدا، ما يعكس- حسب تعبيره- انكشافًا أمنيًا خطيرًا أمام المخابرات الإسرائيلية.