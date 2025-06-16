خبير علاقات دولية يصف التصعيد الإيراني الإسرائيلي بـ "الخروج عن المنطق"

وصف الدكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية، ما يحدث بين طهران وتل أبيب بأنه "خروج كامل عن حسابات المنطق"، مشيرا إلى أن "كل دقيقة تحمل متغيرا جديدا" في إطار حرب تدار بـ "النفس والمعلومة كما بالصاروخ والدبابة".



وأكد عبد المجيد، خلال حواره مع الاعلامبة لبنى عسل فى برنامج الحياة اليوم على قناة "الحياة" أن إسرائيل تسعى بكل أدواتها الاستخباراتية والعسكرية لجر إيران إلى ردود فعل أعنف، بينما يعيش الشارع الإسرائيلي في "ليل دائم من الرعب"، حيث تجبر صافرات الإنذار المواطنين على الارتماء في الملاجئ.



وتابع عبد المجيد قائلا : بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يخفي نيته في "تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإسقاط النظام في طهران"، بينما تسعى طهران إلى زعزعة استقرار الداخل الإسرائيلي على المستويين الأمني والنفسي.



وأضاف عبد المجيد أنه "لا منتصر في هذا التصعيد"، فإيران فقدت الكثير من بنيتها التحتية ومرافقها الاستراتيجية، بينما إسرائيل تحتمى بالغطاء الأمريكي لتعويض خسائرها، مع تداول معلومات عن شحنات أسلحة في طريقها إلى تل أبيب.