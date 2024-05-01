عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

صدى البلد

نعيت ومازلت في العمر ربيعًا ... وفارقت الدنيا وقد كنت بهيًا
كنت للإعلام سيدًا وقائدًا ... وفي الإدارة ماهرًا ذكيًا

يا من أتقن العمل بكل جدة ... وترك لنا ذكرى عطرًا فواحًا
ضاق الوجد بك ودامت مصيبتك ... بكتك العيون وناح المشتاقون

لقد كنت مثالًا للعطاء والنبل ... فالظلمات لم تكن تريد ضياءك
ساكنًا جنان الخلد يا رفيق الهدى ... هنيئا لك تلك المنازل والمآوي

رحل محمد العزب، ذاك الشاب النبيل ترك الدنيا وقد كان للجميع حبيب مدير إعلام  المصرية للاتصالات بحضوره الدائم، كان للكل قريب…

فجأة رحل، وترك قلوبنا تنزف ألمًا صدمة للجميع، وفاجعة كان محبوبًا، وطيبًا، وكريمًا بابتسامته يضيء، وبحكمته يسقي الآفاق…
قلبه كان نقيًا، وروحه صافية، عطاؤه للناس، لا يعرف الحدود في عمله مخلصًا، وفي حياته وفيًا ترك بصمة خير، ستبقى للأبد شهود…

رحمك الله يا محمد، يا صاحب الخلق الرفيع في الجنة مثواك، بين الصالحين ذكراك ستبقى، في قلوبنا نبراسًا وستظل سيرتك للأجيال أحلى التلاحين…

وداعًا يا محمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون رحلت جسدًا، لكنك في القلوب باقٍ ستبقى ذكراك، في النفوس عطرًا فواحًا وسيظل اسمك، رمزًا للوفاء والعطاء الصادق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

الكيلو بـ120 جنيهًا.. "الفلاحين" تكشف مفاجأة عن موعد انخفاض أسعار العنب

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

بهدفي تاو وإمام عاشور.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 بالدوري الممتاز

لاعب طائرة الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

ترشيحاتنا

البنتاجون: الأمم المتحدة ستوزع المساعدات عبر الرصيف البحري في قطاع غزة

مكافأة نهاية خدمة وإلغاء استمارة 6.. مفاجأة سارة لعمال القطاعين الحكومي والخاص

قرار جديد بشأن المتهم بإنهاء حياة أسرته في حدائق المعادي

القاهرة الإخبارية: حماس ستسلم الرد على الاقتراح المصري خلال الـ 24 ساعة القادمة

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. انهيارات للمباني.. والضحايا بالعشرات

الدوري الممتاز| أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

اهتم بتناولها .. وجبات خفيفة تزيد من إنتاجية العمل

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

بقوة 550 حصانًا.. انطلاق سيارة مازيراتي GranTurismo في مصر |السعر والمواصفات

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ