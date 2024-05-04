مبيعات آيفون تشهد انخفاضا بنسبة 10%.. هل الذكاء الاصطناعي السبب؟

أعلنت شركة أبل عن انخفاض كبير بنسبة 10٪ في مبيعات هواتف آيفون للربع المالي الثاني، حيث انخفضت من 51.33 مليار دولار إلى 45.96 مليار دولار، على أساس سنوي.

وكان التباطؤ مدفوعا جزئيا بانخفاض بنسبة 8٪ في الصين.

ومن المحتمل أن يكون اعتماد شركة أبل البطيء للذكاء الاصطناعي مقابل المنافسين مثل جوجل ومايكروسوفت قد لعب دورًا في قرار المستهلكين بالتوقف عن شراء هواتف آيفون الأحدث.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الكبير، إلا أن الشركة ما زالت قادرة على تجاوز توقعات “وول ستريت” حيث ارتفع السهم بأكثر من 6٪ مدفوعًا بزيادة إيرادات الخدمات وإعادة شراء الأسهم الضخمة بقيمة 110 مليارات دولار.

وقفزت الخدمات، التي تتضمن عروضًا مثل iCloud و+Apple TV وApple Music، بنسبة 14% خلال العام. بحسب "techcrunch".

وتوقعت شركة أبل منذ فترة طويلة تباطؤ مبيعات الأجهزة، وقد ساعد تركيزها المتزايد على خدمات الاشتراك في تعويض بعض هذه الخسارة.

وقال المدير المالي لشركة أبل "نتوقع أن تنمو أعمال الخدمات لدينا بأرقام مضاعفة بمعدل مماثل للنمو الذي أبلغنا عنه في النصف الأول من السنة المالية".

وأضاف أن "جهاز iPad يجب أن ينمو بأرقام مضاعفة".