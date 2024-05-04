عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدين الهجوم على مخيم للنازحين في شرق الكونغو

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي وقع، الجمعة، على مخيم للنازحين في شرق الكونغو وأدى إلى سقوط 9 أشخاص على الأقل.

وذكر البيان أن الهجوم جاء من مواقع تسيطر عليها قوات الدفاع الرواندية وجماعة إم23 المتمردة المدعومة من رواندا. وأضاف أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء التوسع الأخير لقوات الدفاع الرواندية وجماعة إم23" في شرق الكونغو.

وحققت جماعة إم23 المتمردة تقدماً خلال العامين الماضيين واقتربت من مدينة جوما‭ ‬بشرق الكونغو في الأشهر القليلة الماضية ما دفع الآلاف إلى البحث عن ملاذ آمن في المدينة هرباً من المناطق المحيطة بها.
 

الخارجية الأميركية الولايات المتحدة الكونغو قوات الدفاع الرواندية جماعة إم23

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

طقس اليوم .. احذر الرياح تضرب هذه المناطق

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

ترشيحاتنا

سيف زاهر يوجة رسالة نارية للاعبي الأهلي .. ماذا حدث ؟

طقس اليوم .. احذر الرياح تضرب هذه المناطق

طرق الوقاية من آلام الأسنان.. نصائح مجرية للحماية في المستقبل

الولايات المتحدة تدين الهجوم على مخيم للنازحين في شرق الكونغو

هل الحج يكفر عن ترك الصلاة ويجبر الفائت منها؟.. الإفتاء تجيب

مبيعات آيفون تشهد انخفاضا بنسبة 10%.. هل الذكاء الاصطناعي السبب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب أمريكي بعد زيارة إيلون ماسك للصين خلال معرض بكين للسيارات..ما السبب؟

قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

بعد انخفاضها الكبير.. أحدث أسعار كيا سبورتاج في سوق السيارات

130 ألف جنيه.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت

فيديو

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ