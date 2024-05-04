الولايات المتحدة تدين الهجوم على مخيم للنازحين في شرق الكونغو

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي وقع، الجمعة، على مخيم للنازحين في شرق الكونغو وأدى إلى سقوط 9 أشخاص على الأقل.

وذكر البيان أن الهجوم جاء من مواقع تسيطر عليها قوات الدفاع الرواندية وجماعة إم23 المتمردة المدعومة من رواندا. وأضاف أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء التوسع الأخير لقوات الدفاع الرواندية وجماعة إم23" في شرق الكونغو.

وحققت جماعة إم23 المتمردة تقدماً خلال العامين الماضيين واقتربت من مدينة جوما‭ ‬بشرق الكونغو في الأشهر القليلة الماضية ما دفع الآلاف إلى البحث عن ملاذ آمن في المدينة هرباً من المناطق المحيطة بها.

