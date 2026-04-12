البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

مع اقتراب احتفالات شم النسيم، تتجه أنظار المصريين إلى الأطعمة التقليدية وعلى رأسها الرنجة والفسيخ، اللذان يمثلان جزءًا أصيلًا من طقوس هذا العيد.

وتختلف أسعار هذه الأسماك المملحة بحسب الجودة والحجم ومصدر الاستيراد، حيث تتراوح أسعار الرنجة في الأسواق المصرية خلال عام 2026 بين نحو 145 و220 جنيهًا للكيلو، في محاولة لتوفير بدائل مناسبة لمختلف الفئات.

أغلى رنجة في العالم

على المستوى العالمي، تبدو الصورة مختلفة تمامًا، إذ سجلت الرنجة رقمًا قياسيًا لافتًا في مزاد خيري بهولندا، حيث تم بيع أول برميل من الرنجة الهولندية المعروفة باسم “هولاندس نيوي” مقابل نحو 113,500 يورو (7 مليون جنيه مصري).

هذا الرقم يفوق بكثير ما تم تحقيقه في مزادات سابقة، مثل عام 2019 الذي سجل حوالي 95,500 يورو.

ويُعد هذا المزاد جزءًا من تقليد سنوي يرتبط بموسم صيد الرنجة في هولندا، حيث يُطرح أول إنتاج من الموسم في مزاد احتفالي ضمن فعاليات “يوم العلم” الهولندي، وهو حدث يجذب اهتمامًا واسعًا من خبراء الأسماك والطهاة والمستثمرين.

وغالبًا ما تذهب عائدات هذا المزاد إلى الأعمال الخيرية، ما يفسر ارتفاع الأسعار بشكل استثنائي مقارنة بالقيمة التجارية المعتادة.

ما سبب ارتفاع سعر الرنجة الهولندية؟

تشير تقارير أجنبية إلى أن جودة الرنجة تلعب دورًا حاسمًا في تحديد قيمتها، إذ تتميز الرنجة الهولندية الفاخرة بنسبة دهون مرتفعة تصل إلى نحو 22% مقارنة بمتوسط 19%، ما يمنحها طعمًا أكثر غنى وقوامًا مميزًا.

كما أن توقيت الصيد، خاصة في بداية الموسم، يؤثر بشكل كبير على جودة المنتج، حيث تكون الأسماك في أفضل حالاتها الغذائية.

ومن الناحية الغذائية، تُعد الرنجة مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تدعم صحة القلب والدماغ، وهو ما تؤكده العديد من الدراسات الغربية التي تربط بين استهلاك الأسماك الدهنية وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة. كما تحتوي على فيتامين “د” والبروتين عالي الجودة، ما يجعلها خيارًا غذائيًا مفيدًا عند تناولها بشكل آمن.

ورغم الفوائد، تحذر الجهات الصحية من تناول الأسماك المملحة غير الموثوقة، خاصة خلال المواسم التي يزداد فيها الطلب، إذ قد يؤدي سوء التخزين أو التصنيع إلى التسمم الغذائي، وهو ما يستدعي شراء هذه المنتجات من مصادر موثوقة فقط.