محافظ الغربية يتابع حملات التموين والطب البيطري ويعلن إحباط ترويج 4 أطنان و250 كجم رنجة مشتبه في عدم صلاحيتها

كثّفت مديرية التموين بالغربية بالتنسيق والاشتراك مع مديرية الطب البيطري حملاتها التفتيشية على مصانع تصنيع وتخزين الأسماك المدخنة، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، والدكتوره نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري ، في إطار خطة متكاملة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المعروض للمواطنين.

توجيهات تموين الغربية

وجاء ذلك في إطار استعدادات محافظة الغربية لاستقبال احتفالات أعياد الربيع، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط السلع غير الصالحة، ومتابعته المستمرة للجهود الميدانية.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي هذا السياق، شُكّلت حملة تموينية مكبرة من إدارة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، حيث استهدفت الحملة المرور على عدد من مصانع الأسماك المدخنة بدائرة مركز كفر الزيات، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية وصلاحية المنتجات قبل طرحها بالأسواق.

وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الرنجة المشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم خلال الضبطية الأولى ضبط 500 كرتونة رنجة بواقع 5 كجم للكرتونة، بإجمالي 2.5 طن داخل أحد مصانع الأسماك المدخنة، وتبين وجود مؤشرات تدل على عدم صلاحيتها. كما أسفرت الضبطية الثانية عن ضبط 300 صندوق رنجة بواقع 5 كجم للصندوق بإجمالي 1.5 طن داخل مصنع آخر، فيما تم خلال الضبطية الثالثة ضبط 50 صندوق رنجة بإجمالي 250 كجم داخل أحد المصانع، وجميعها تحمل ذات مؤشرات الاشتباه في عدم الصلاحية.

حملات مرورية

وبذلك بلغ إجمالي المضبوطات 850 عبوة ما بين كراتين وصناديق بإجمالي وزن 4 أطنان و250 كجم من الرنجة، جميعها مشتبه في عدم صلاحيتها وتمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل، وتحرير المحاضر اللازمة ضد القائمين على تلك الأنشطة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ردع مخالفين قانونيا

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة يوميًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه الغش أو التدليس، مع استمرار التنسيق الكامل بين التموين والطب البيطري وكافة الأجهزة المعنية لضبط الأسواق وتوفير غذاء آمن للمواطنين، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الإقبال على الأسماك المملحة والمدخنة.