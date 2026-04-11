ضبط 2 طن و300 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك بالغربية .. صور

تمكنت حملات مديرية التموين بالغربية، من ضبط 2 طن و300 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها بالتزامن مع شم النسيم، و432 بطاقة تموينية مجمعة داخل مخبز بالمخالفة للقانون بغرض الاستيلاء على الدعم،و224 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها.

حملات تموينية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، ومتابعه المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز وتكثيف المرور على محلات الأسماك و الرنجه بمناسبه أعياد شم النسيم للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وحفاظا على صحه المواطنين وضبط اى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ردع مخالفين

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية وتحت إشراف الدكتور محمد أبو عيطة وكيل مديرية تموين الغربية، عده حملات تموينية مكثفة على مستوى الإدارات أسفرت عن النتائج التالية، فى حملة من اداره تموين بسيون وبالاشتراك مع الطب البيطرى قامت الحمله بالمرور على عدد من أماكن تصنيع وبيع الرنجه وتم ضبط عدد من المخالفات والتحفظ على كميه وقدرها 900 كيلوجرام رنجة مدخنة مشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وقامت إدارة تموين بندر المحلة وبالاشتراك أيضا مع الطب البيطرى بالتحفظ على كميه من الرنجه بلغت 505 كيلوجرام رنجة مشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك الادمى بعدد من محلات بيع الرنجه .

حملات مكبرة

كما أسفرت عن ضبط إدارة تموين مركز المحلة بضبط كمية وقدرها 850 كيلو جرام رنجة مدخنة غير صالحة للاستهلاك الادمى بعدد من المصانع الغير مرخصة بمركز المحلة الكبرى ، كما ضبطت إدارة تموين زفتى10 كراتين رنجة مدخنة بأحد المحلات باجمالى كمية 50 كيلو فاسدة.

ضبط بطاقات الدعم

كما أسفرت عن تمكن مفتشى إدارة الرقابه بتموين السنطه ، من ضبط كمية كبيره من بطاقات الدعم التموينيه بلغت 432 بطاقه قام أحد أصحاب المخابز البلديه بتجمعها بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية، وذلك بغرض استخدامها للتلاعب فى الدعم والاستيلاء عليه بدون وجه حق وعليه تم ضبط هذه البطاقات والتحفظ عليها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخبز والمسئول عن إدارته .

كما تمكن مفتشى إدارة الرقابة التموينيه بالمديرية والسنطه وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعه من ضبط كميات من المبيدات الزراعية بأحد محلات المبيدات الزراعيه بلغت 224 عبوه مبيدات زراعيه ما بين منتهى الصلاحية والغير مسجلة بوزاره الزراعه ومحظور تداولها بالأسواق.

ردع مخالفين

تم التحفظ على المضبوطات فى حميع الوقائع، وتحرير محاضر للمخالفين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.