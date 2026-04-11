محافظ الغربية في جولة صباحية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بحي ثان طنطا

قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بجولة صباحية موسعة، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين بنطاق حي ثان طنطا، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، والظهور بالشكل الحضاري اللائق بمدينة طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ، خلال جولته، أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي لضمان انتظام العمل على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بشكل يومي، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار اللواء علاء عبد المعطي إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، خاصة في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، حيث تم تكثيف أعمال النظافة، وغسيل الأرصفة، ورفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة العامة، والتأكد من تأمين الوصلات الكهربائية المكشوفة حفاظًا على سلامة المواطنين.

رفع تلال القمامة

واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد منفذ مديرية الزراعة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، موجهًا بضرورة الاستمرار في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع حلول الأعياد.