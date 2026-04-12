أحمد عبدالعزيز: سموحة كان يستحق نقطة أمام الأهلي.. واتحرمنا من ضربة جزاء

أكد أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، أن فريقه كان يستحق الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل أثرت على نتيجة المباراة.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modern mti إن سموحة كان قريبًا من حصد نقطة على الأقل، لكن الفريق عانى من مشكلة في الرقابة خلال اللقاء، وهو ما كلفه بعض الفرص.

وأضاف المدير الفني لسموحة أنه لا يرغب في التعليق على التحكيم، لكنه يرى أن فريقه كان يستحق الحصول على ضربة جزاء واضحة خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق شعر بصعوبة المواجهة خاصة في ظل عدم فوز الأهلي خلال آخر 4 مباريات، وهو ما زاد من دوافعه.

وأشار عبد العزيز إلى أن فريقه تأثر أيضًا بظروف مباراة الأهلي السابقة أمام سيراميكا كليوباترا، موضحًا أن سموحة حُرم من ركلة جزاء بسبب أجواء تلك المباراة.