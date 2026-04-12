أضا: صراع مبكر على «خالد عوض» .. وبيراميدز الأكثر جدية والأهلي يُراقب

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل خالد عوض، الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، في ظل اهتمام عدد من أندية الدوري المصري بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب، أن الأهلي أبدى اهتمامًا مبدئيًا بضم عوض، مشيرًا إلى أن التحركات لا تزال في إطار جس النبض دون الدخول في مفاوضات رسمية حتى الآن.

وأضاف أن بيراميدز يُعد الأكثر جدية في سعيه للتعاقد مع اللاعب، خاصة بعد محاولته ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى جانب اهتمام واضح من المصري البورسعيدي.

وأشار إلى أن الزمالك يضع اللاعب ضمن حساباته أيضًا، لكنه يأتي في مرتبة متأخرة نسبيًا مقارنة بباقي الأندية المهتمة.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات رسمية، في ظل تزايد الاهتمام باللاعب وتألقه اللافت هذا الموسم.