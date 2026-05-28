قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الزراعة": 38 ألف زائر لحدائق الحيوان والأسماك خلال أول يومين من عيد الأضحى
السيطرة على حريق بسنتر في شبرا الخيمة
رغم الطلاق.. بسمة بوسيل تظهر مع تامر حسني في مباراة مصر وروسيا
رامي ربيعة: عودة عبدالمنعم مهمة .. وأفتقد جمهور الأهلي
الطريقة الشرعية لتقسيم الأضحية.. تعرف على آراء الفقهاء
احتراق عدد من خيام النازحين جراء قصف إسرائيلي بغزة
كأس العاصمة الجديدة.. الفنان تامر حسني يحتفي بفوز منتخب مصر في ودية روسيا
مكالمة أمير قطر وترامب.. تأكيد على الحلول الدبلوماسية
ودية مصر وروسيا.. ممر شرفي وميداليات تذكارية لـ طاقم الحكام
نواب البرلمان يشيدون بتحركات الزراعة في العيد: لا تهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية
منتخب مصر يفوز على روسيا وديا ويتوج بكأس العاصمة الجديدة استعدادا للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة حفيدة المجاهد البدوي مسعود القاسمي صاحب العملية الشهيرة ضد الاحتلال الإنجليزي

الحاجة ايناس
الحاجة ايناس
ايمن محمود

شهدت محافظة مطروح حالة من الحزن عقب الإعلان عن وفاة الحاجة إيناس عثمان مسعود القاسمي، حفيدة المجاهد البدوي الراحل مسعود القاسمي الجميعي، أحد أبرز رموز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإنجليزي بمدينة الإسكندرية.

الدفاع ضد الانجليز 

ويُعد المجاهد مسعود القاسمي من الشخصيات التاريخية المعروفة بين أبناء البادية، بعدما ارتبط اسمه بواقعة شهيرة تعود إلى فترة الاحتلال الإنجليزي، حين اعتدت إحدى الدوريات الإنجليزية على أحد نجوع عرب البوادي بمنطقة سيدي كرير غرب الإسكندرية، مستغلين غياب رجال النجع، ما تسبب في حالة من الفزع بين النساء والأطفال.

وبحسب الروايات المتداولة بين الأهالي، كان مسعود القاسمي خارج النجع وقتها للصيد، لكنه عاد فور سماعه استغاثات النساء، ليواجه أفراد الدورية الإنجليزية ببندقيته البسيطة، ويتمكن من قتلهم دفاعًا عن أهل النجع وكرامتهم، قبل أن يبقى حارسًا للمكان حتى وصول رجال القبائل والأهالي.

وعقب الحادث، ألقت القوات الإنجليزية القبض عليه، إلا أن مشايخ وعواقل البادية تدخلوا للتفاوض مع الاحتلال، مطالبين بعدم إعدامه، حتى تم الاتفاق على نفيه إلى جنوب أفريقيا بدلًا من تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وتم ترحيل المجاهد الراحل من الإسكندرية إلى جنوب أفريقيا، حيث عاش هناك حتى وفاته، فيما ظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء البادية كأحد أبطال المقاومة الشعبية.

ولا يزال اسم “مسعود القاسمي” باقياً حتى اليوم، حيث يحمل أحد الآبار بمنطقة خالد بن الوليد في ميامي بالإسكندرية اسمه، ويعرف بين الأهالي باسم “بير مسعود”.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

كرم جبر

كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

مجلس إدارة النادي الأهلي

الوطنية لـ الإعلام.. رعاية الأهلى الجديدة.. أرقام تاريخية وأحلام خيالية

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مراسم تسليم ميداليات المركز الأول والبطولة للاعبي منتخب مصر

جوهر نبيل

وزير الشباب والرياضة يؤازر منتخب مصر فى وديته أمام نظيره الروسي

يحيى خالد

يحيى خالد نجم منتخب مصر يحصد دوري اليد الفرنسي مع باريس للعام الثاني على التوالي

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد