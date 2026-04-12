الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

نوران ماجد: تعاطفت مع شخصيتي في مسلسل «أولاد الراعي».. وردود الفعل أبهرتني | فيديو

الفنانة نوران ماجد
في موسم دراما رمضان 2026، خطفت الفنانة نوران ماجد الأنظار بأدائها اللافت في مسلسل أولاد الراعي، حيث قدمت شخصية “نور” التي جاءت واحدة من أكثر الشخصيات تعقيدًا وإثارة للجدل ضمن أحداث العمل.
وفي لقاء خاص مع صدى البلد
، تحدثت نوران ماجد عن كواليس دورها، مؤكدة أن شخصية “نور” كانت بمثابة تحدٍ كبير في مسيرتها الفنية، نظرًا لتركيبتها النفسية المعقدة وتناقضاتها الداخلية.

 وأوضحت أن الشخصية تجمع بين القوة والضعف، الحب والرغبة في الانتقام، وهو ما جعلها تتطلب مجهودًا تمثيليًا مضاعفًا لفهم أبعادها وتقديمها بشكل مقنع للجمهور.


وأضافت أن “نور” تحمل مشاعر حب عميقة تجاه “راغب”، لكنها في الوقت نفسه تسير في مسار مظلم مدفوع بالصراعات والرغبة في الانتقام، وهو ما يجعلها شخصية غير تقليدية. وأشارت إلى أنها تعاطفت مع الشخصية في بعض اللحظات، خاصة في مشاهد الصراع الداخلي التي كشفت هشاشتها الإنسانية.

وعن أصعب مشاهدها في العمل، كشفت نوران أن مشهد قتل “نديم الراعي” كان من أكثر المشاهد التي تطلبت منها تركيزًا وانفعالًا كبيرين، موضحة أن هذا المشهد يمثل نقطة تحول محورية في الأحداث، حيث جاء بدافع الانتقام المستمر من “راغب”، ما أضاف بعدًا دراميًا ثقيلًا للشخصية.

مسلسل “أولاد الراعي” ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق، وهو من قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار كل من محمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومينا بباوي، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم ماجد المصري، أمل بوشوشة، نيرمين الفقي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، شادي مقار ، محمد عز، وفادية عبد الغني.

