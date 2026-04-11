جنازة مهيبة.. تشييع جثماني شقيقين توفيا في حادث علي طريق بنها الحر| صور

شيع العشرات من أهالي قرية مناوهلة بمركز الباجور في محافظة المنوفية جثماني الشابين مسعد صابر الدجوي وشقيقه ياسين عقب وفاتهما في حادث علي طريق بنها الحر أثناء عودتهما من فرح انقلبت بهم السيارة ما أدي إلي وفاة الشابين وخالتهما وإصابة آخرين في الحادث.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين من مسجد القرية وسط بكاء وصراخ والدتهم وسيدات القرية.

وخرجت نعوش الأبناء واحدا تلو الآخر في مشهد أبكي الجميع من أهالي القرية.

وأصدرت الإدارة التعليمية بمركز الباجور بيانا تنعي فيه طلابها ضحايا حادث طريق بنها الحر جاء كالآتي " “ يَا أَيَتها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ”

سبحان من تفرد بدوام العزةِ والبقاء , وكتبَ على خلقه ِ الموت الفناء ولم يشاركه ُ أحدٌ في خلده ِحتى ُالانبياء , لا نقولُ إلا ما يُرضي ربنا ,