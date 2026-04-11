ضبط 3 أطنان دواجن داخل مجزر غير مرخص والتحفظ علي المضبوطات في المنوفية

مروة فاضل

قاد فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية حملة مكبرة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمركز، وبمشاركة إدارات الطب البيطري، التموين، والجهات الأمنية، لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تهدد الصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مجزر دواجن يعمل بدون ترخيص، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة، حيث تبين قيام القائمين عليه بذبح الدواجن خارج المجازر المعتمدة ودون أي إشراف بيطري، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

كما تم ضبط كمية كبيرة تُقدر بحوالي 3 طن و216 كجم من الدواجن المذبوحة مجهولة المصدر، وغير مستوفاة للاشتراطات الصحية، وهو ما يعكس حجم المخالفة وخطورتها، ومحاولة تداول منتجات غذائية غير آمنة بالأسواق.

وعلى الفور، تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بالإضافة إلى تشميع الثلاجة المستخدمة في تخزين تلك الكميات المخالفة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة.

وأكد شلبى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بشكل يومي ومفاجئ لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية.

كما شدد على أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأنه لن يُسمح بوجود أي منشآت تعمل خارج الإطار القانوني أو تتلاعب بسلامة الغذاء، مؤكدًا أن القانون سيُطبق بكل حزم وقوة على المخالفين دون استثناء، في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي وسلامة المواطنين.

