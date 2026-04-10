إحلال وتجديد.. افتتاح 3 مساجد في المنوفية.. صور

شهدت محافظة المنوفية افتتاح ثلاثة مساجد في مراكز المحافظة. حيث تم افتتاح مسجد النور الكائن بعزبة الصيادين مركز تلا، إحلال وتجديد، ومسجد الإخلاص الكائن بقرية كفر داوود مركز السادات صيانة وتطوير، مسجد الصباحي بعزبة الصالح الأمين قرية كفر ميت سراج مركز قويسنا.

وعلى الجانب الآخر تواصل مديرية أوقاف المنوفية فعاليات برنامج المتون العلمية، لبناء جيلٍ واعٍ متسلِّح بالعلم الشرعيّ الرصين، قائم على الفهم الصحيح والوسطية والاعتدال.

ويتضمن البرنامج: تحفة الأطفال، ومتن الجزرية في تجويد القرآن الكريم؛ لإتقان تلاوة كتاب الله - تعالى - وضبط أحكام التجويد على منهج العلماء، متن الآجرومية، وألفية ابن مالك في علوم العربية؛لتأسيس قوي في النحو واللغة، وفهمٍ عميق للغة القرآن والسنة، الأربعون النووية في علم الحديث؛ لغرس القيم النبوية وفهم أصول الدين من جوامع كلم النبي ﷺ الخريدة البهية في علم العقيدة؛ لترسيخ العقيدة الصحيحة على منهج أهل السنة والجماعة، الروض المربع، دليل الطالب، مختصر الطوفي، في علم الفقه وأصوله، ارشاد الطالب؛ في الفقه المالكي.

ويهدف البرنامج إلي إعداد جيل أزهري معتدل الفكر سليم المنهج، وربط الأجيال بتراث الأمة العلمي الأصيل، وبناء وعي ديني ولغوي راسخ منذ الصغر.

يقوم على تنفيذ البرنامج مجموعة من الأئمة والدعاة المتميزين علميًّا وثقافيًّا وفكريًّا.