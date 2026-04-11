احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم.. استعدادات مكثفة وحملات للنظافة بالمنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، جميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار استقبال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام لتلقى الشكاوى والتنسيق بين مختلف الجهات وسرعة الاستجابة الفورية حيالها لضمان تقديم أفضل للمواطنين.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة ، فضلاً عن متابعة الحالة العامة للنظافة والتجميل وإزالة الإشغالات وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية ورفع تجمعات القمامة أول بأول ، والتواجد الميدانى للمرور على كافة الحدائق والمتنزهات على مدار الساعة لمتابعة الحالة العامة وتذليل العقبات أمام جموع المواطنين بما يسهم في إظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق خلال فترة الاحتفالات.

فيما شدد المحافظ على مديريات التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمحلات والمطاعم والأسواق وأماكن بيع الأسماك واللحوم للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين، فيما وجه المحافظ مديرية الصحة برفع درجة التأهب بالمستشفيات العامة والمركزية ومرفق الإسعاف والمرور الدوري للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وعلى جانب آخر ، شدد محافظ المنوفية على التصدي الفوري والتعامل بحزم لأي مخالفات بناء بدون ترخيص أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، والمتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين ، فضلاً عن التنسيق التام مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ على مدار الساعة ، كما أكد على استمرار متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بمد موعد الغلق للساعة الحادية عشعيدرة مساءً حتى 27 إبريل الجاري.